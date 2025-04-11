Um homem de 37 anos foi detido, na quinta-feira, em flagrante delito, pela Polícia Judiciária (PJ), no concelho de Grândola, pela alegada prática de crimes de pornografia de menores, revelou esta sexta-feira aquela força policial.

De acordo com um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, o homem foi localizado, identificado e detido em flagrante delito, na quinta-feira, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

Segundo a PJ, o suspeito está “fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores, ocorridos durante os anos de 2023 e 2024”.

No comunicado, a PJ explicou que “os factos em investigação tiveram por base a sinalização de entidades internacionais” relativas à partilha de “conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas da internet”.

A partilha desses conteúdos era efetuada “a partir de acessos registados” em Portugal, precisou.

Na mesma nota, a PJ revelou que, no cumprimento de um mandado de busca à residência do suspeito, “foi apreendido relevante material probatório”, nomeadamente “inúmeros ficheiros de pornografia (imagem e vídeo) envolvendo menores”.

O detido será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.