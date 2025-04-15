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A OPEP prevê que “as tarifas recentemente anunciadas pelos EUA” desacelerem o crescimento económico mundial e o consumo global de petróleo, razão pela qual reviu nesta segunda-feira em baixa as previsões para a procura mundial de crude em 2025 e 2026.

No relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estima que o mundo irá consumir uma média de 105,20 milhões de barris por dia e 106,63 milhões de barris por dia de crude este ano e no próximo, respetivamente.

Estes números são 150.000 barris por dia e 300.000 barris por dia inferiores, respetivamente, do que os estimados há um mês.