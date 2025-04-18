Joe Thompson, antigo jogador de futebol que passou pelas camadas jovens do Manchester United, morreu esta quinta-feira aos 36 anos. O britânico reformou-se em 2019, depois de ter já sido diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2013. O cancro regressou por uma terceira vez, no ano passado, e Thompson morreu em casa rodeado pela sua família.

Os principais clubes por onde passou descrevem-no como um “jogador talentoso” com uma “personalidade carinhosa e contagiante”. Relembram as duras batalhas que enfrentou dentro e fora de campo, mas sempre com um “espírito indomável” que inspira toda a gente que o conheceu. Nas redes sociais, os “Red Devils” deixaram uma mensagem dedicada a “um homem que simbolizava os valores do clube, e o Rochdale despede-se de uma “lenda”.

A man who epitomised our club's values ❤️ We are saddened to share that Joe Thompson has passed away. A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025

We're devastated to learn of the passing of Dale legend, Joe Thompson. Our thoughts are with Joe’s family and friends at this incredibly sad time. One of our own ????#RAFC — Rochdale AFC (@officiallydale) April 18, 2025

Em homenagem a Joe Thompson, o jogo do Rochdale contra o Altrincham esta sexta-feira vai contar com um minuto de silêncio antes do pontapé de partida, e os jogadores do seu antigo clube vão usar uma braçadeira negra. “Independentemente do resultado, não haverá uma reação após a partida, por respeito pelo Joe e pela sua família. Nas próximas 48 horas, serão postos em prática planos para prestar homenagem a Joe no nosso jogo em casa contra o AFC Fylde, na segunda-feira de Páscoa”, escreve o clube na rede social X.

Começou em Manchester aos nove anos, mas foi em Rochdale que fez grande parte da sua carreira profissional. Jogou mais de 200 jogos com o emblema azul e branco ao peito, do clube que atualmente disputa a quinta divisão inglesa. Depois do diagnóstico inicial, Thompson foi “obrigado” a encontrar uma nova casa para voltar a habituar o seu corpo ao ritmo de jogo. Passou pelo Tranmere, Bury, Southport e Wrexham, mas três anos depois já estava de regresso à sua primeira casa.

A sua segunda passagem pelo clube foi marcada pelo regresso do cancro, que o obrigou a afastar-se novamente dos relvados para novas rondas de tratamento. Menos de um ano mais tarde, Joe Thompson entrou em remissão e, no final da mesma época, foi o responsável por marcar o golo que garantiu a manutenção do Rochdale na terceira divisão. No entanto, o jogador britânico reconheceu que o seu corpo tinha sido “levado até ao limite” com o tratamento da doença e, em 2019, pendurou oficialmente as botas.