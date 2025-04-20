Um incêndio que deflagrou esta tarde numa clínica de reabilitação de saúde mental, na Mealhada, distrito de Aveiro, causou um ferido e destruiu parcialmente o espaço.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra informou que o incidente ocasionou um ferido ligeiro, com queimaduras na face e membros superiores e intoxicação, tendo a vítima sido encaminhada para o Hospital de Coimbra.

O alerta para o incêndio, que ocorreu numa clínica situada no Luso, foi dado às 15:51 e pelas 17:00 já se encontrava em fase de resolução.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, GNR, INEM e da Câmara Municipal da Mealhada.