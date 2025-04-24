Uma sondagem publicada esta quinta-feira pelo semanário Nascer do Sol coloca a AD com mais sete pontos percentuais em relação ao PS (34,1% contra 27,1%) e próxima de uma maioria com a Iniciativa Liberal, uma vez que, somados, AD e IL, têm mais de 42% das intenções de voto.

Segundo a sondagem, realizada pela Consulmark2 para o Nascer do SOL e a Euronews, a AD surge à frente, com 34,1% dos votos, seguida pelo PS, com 27,1%, e pelo Chega, que obtém 15,1%, e pela Iniciativa Liberal, com 8,3%. Uma vez que a margem de erro é de 4,1% e pode ser considerada para cima e para baixo em relação a cada uma das percentagens da intenção de voto, pode considerar-se que a diferença entre AD e PS está dentro do intervalo de empate técnico.

Dependendo da distribuição de mandatos pelos vários círculos eleitorais, é possível à AD e IL conseguirem a maioria absoluta de deputados na Assembleia da República — uma vez que, juntas, as duas candidaturas recolhem 42,4% das intenções de votos (já com distribuição de indecisos). Em 2022, o PS, liderado por António Costa, conseguiu maioria absoluta com 41,4% dos votos.

Depois de AD, PS, Chega e IL, seguem-se os partidos à esquerda do PS. O Livre surge com 4,3% dos votos, o Bloco de Esquerda e a CDU, ambos com 2,7% e o PAN, com 1,1%.

Os indecisos baixaram ligeiramente em relação à sondagem anterior, do início de abril: eram 21,4%, sendo agora 20,2% do total. A sondagem foi realizada entre 14 e 22 de abril, já com os debates televisivos a decorrer e no período em que foi divulgada a abertura de uma investigação preventiva a Pedro Nuno Santos. A amostra teve 569 entrevistas telefónicas: 282 homens e 287 mulheres.

No Radar das Sondagens do Observador, e depois de introduzida na ponderação esta sondagem, a AD alarga a vantagem sobre o PS. A coligação entre o PSD e CDS tem 31,78% das intenções de votos, contra 28,05% dos socialistas. Já o Chega surge em terceiro lugar, com 16,83%, seguida da IL, com 6,74%.