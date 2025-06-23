O Contra-Almirante Manuel da Costa Honorato é o novo diretor-geral, em regime de substituição, do Gabinete Nacional de Segurança (GNS). Segundo um despacho publicado esta segunda-feira, dia 23, a designação tem efeitos desde 5 de junho.

O Contra-Almirante já desempenhava o cargo de subdiretor-geral do GNS desde 15 de janeiro de 2020. O GNS é a entidade que “garante a segurança da informação classificada no âmbito nacional e das organizações internacionais de que Portugal é parte”, indica o decreto-lei que lhe deu origem.

O seu diretor-geral é por inerência a Autoridade Nacional de Segurança e é a quem detém este cargo que cabe a “credenciação de pessoas e empresas para o acesso e manuseamento” da informação classificada, que consiste em “informações ou material, com uma classificação de segurança, cuja divulgação não autorizada pode causar prejuízos aos interesses do Estado ou de um Estado-Membro de uma Organização Internacional (OI), da qual Portugal faça parte”, adianta a informação do próprio GNS.

As informações classificadas podem ir do grau “reservado” ao “muito secreto”.

O anterior diretor-geral do GNR, o Contra-Almirante António José Gameiro Marques, estava em situação de reforma desde o dia 4 de maio, por ter completado 66 anos. De acordo com o jornal Eco, era esperada a sua saída no final do mês de maio. Ocupou o cargo durante nove anos e foi quem assinou a decisão que proibiu os operadores de telecomunicações nacionais de usar, nas redes 5G, tecnologia da Huawei e ZTE.

Manuel da Costa Honorato tem 61 anos e tirou duas licenciaturas: uma em Ciências Militares Navais da Escola Naval e outra em Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Técnico, em Lisboa.

Entre 2003 e 2007, esteve na Direção das Tecnologias e Informação e Comunicações da Marinha tendo começado, em 2004, a exercer funções no Gabinete Nacional de Segurança em vários projetos. Em 2017, tornou-se diretor de Análise e Gestão de Informação da Marinha, cargo que abandonou pouco antes de chegar à sub-direção do GNS.

Ao longo do seu serviço, recebeu várias condecorações.