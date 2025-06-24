Não foi à primeira, não foi à segunda, como viu na presente temporada também não foi à 13.ª. Esse número do azar era também o número de encontros sem vitórias do Benfica frente ao Bayern, que nunca na história tinha batido os germânicos numa senda que era quase transversal a todas as equipas portuguesas, tendo em conta que em 31 encontros os germânicos tinham apenas perdido dois diante do FC Porto (a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987 e em 2015). No entanto, há sempre uma primeira vez. Neste caso, três primeiras vezes. O Benfica nunca tinha ganho um jogo após marcar primeiro ao Bayern e agora ganhou. O Benfica nunca tinha chegado ao intervalo na frente com o Bayern e agora conseguiu. O Benfica nunca tinha batido o Bayern num encontro oficial e agora venceu. E essa história pode mudar o resto da história.

Naquela que foi a 40.ª vitória dos encarnados na temporada em 59 jogos, um marco que conseguiram só em cinco épocas na história (42 em 2022/23, em 2013/14 e em 2018/19, 40 em 2015/16), a formação liderada por Bruno Lage conseguiu fugir ao quadro mais perigoso da fase a eliminar, defrontando agora nos oitavos o vencedor do Chelsea-Espérance de Tunis que se joga esta madrugada e tendo depois pela frente, em caso de triunfo, Palmeiras ou Botafogo. Ou seja, o PSG deixa de aparecer como um “fantasma” nos quartos. O golo de Schjelderup na primeira parte, as defesas de Trubin e a exibição de António Silva tiveram esse prémio.

Benfica está qualificado para os oitavos de final do Mundial de Clubes: vai defrontar ???????????????????????????? Chelsea ou ???????? Esperance Tunis no próximo sábado, às 21h pic.twitter.com/6p9Atw4pXq — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

Apenas pela segunda vez na história, os encarnados chegarão aos 60 jogos oficiais na mesma época, algo que tinha acontecido apenas em 2018/19 quando Bruno Lage entrou a meio da temporada para o lugar de Rui Vitória. No entanto, o técnico não quer ficar por aí e, entre mais pedidos aos adeptos para terem uma outra confiança na equipa e no trabalho desenvolvido, ficaram muitos elogios à exibição frente aos bávaros.

Benfica faz história: vence pela 1.ª vez o Bayern, ao 14.º jogo ⚠Os encarnados somavam 3 empates e 10 derrotas frente aos bávaros – e tinha perdido os 5 últimos jogos pic.twitter.com/csaldRDJRX — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

“Viemos para o jogo com muita confiança. A primeira parte foi muito boa, criámos as melhores oportunidades. Talvez o Bayern merecesse um golo no jogo mas podíamos ter vencido a primeira parte por 2-0. Ganhámos muito duelos. Terminamos no primeiro lugar, que é importante para nós”, salientou Bruno Lage na zona de entrevistas rápidas da DAZN. “Acho que está na altura das pessoas acreditarem mais no trabalho que estamos a fazer. No presidente, no diretor desportivo, em mim e nos meus jogadores. Falei disso nos primeiros dois jogos, Que precisávamos de vencer o Boca Juniors, que precisávamos de muitos golos no segundo jogo, mas nunca me esqueci deste jogo. As pessoas deviam acreditar mais no trabalho que estamos a fazer”, acrescentou o treinador dos encarnados, numa mensagem mais para “fora” defendendo o grupo.

40.ª vitória do Benfica esta época (59 jogos): é a 5.ª vez que soma 40 + triunfos ???? Benfica com 40 + vitórias:

42: 2022/23 (55J)

42: 2013/14 (57J)

42: 2018/19 (60J)

40: 2015/16 (52J)

40: 2024/25 (59J) pic.twitter.com/PUgeDclpIm — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

“Declarações na flash? É só olhar para o que foram as últimas conferências. Ninguém acreditava que pudéssemos vencer. A conversa era de uma final contra o Boca, marcar o máximo de golos com o Auckland e nunca se falou da possibilidade de vencer o Bayern. Sabemos da grandeza do Benfica. Tem de haver um equilíbrio na análise. Já tenho alguma experiência nisto, é a segunda vez que treino o Benfica. Vou abrir o coração: para alguns jogadores não é fácil. Se marcarem dois é porque têm de marcar três, se marcarem só um é porque não correu bem. E o que se passou no último jogo reflete muito bem o nosso espírito. Resolvemos as questões em família e partimos na plenitude para este jogo. Hoje fomos uma equipa com a agressividade necessária para vencer, com mérito dos jogadores”, disse depois na conferência.

Com o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes, o ???? Benfica vai realizar, no mínimo, 60 jogos esta época e igualar o máximo de jogos numa só temporada – 2018/19, quando Bruno Lage também entrou no decorrer da época pic.twitter.com/lrQw9AHPNw — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

“Significado da vitória? Significa muito, principalmente porque o Benfica nunca tinha vencido o Bayern, foi ao 14.º jogo. Ainda por cima numa competição muito importante e que nos permitiu terminar o grupo em primeiro. Estes jogadores já tiveram bons momentos ao longo da época mas o mais importante foi a forma como encararam o jogo e implementaram a estratégia que idealizámos. Enquanto treinadores, o melhor é perceber que os homens que lideramos morrem por nós e pelas nossas ideias”, acrescentou Bruno Lage, entre elogios à exibição de Renato Sanches e ao trabalho de Prestianni e Schjelderup.