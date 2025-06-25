O jogo que não contava para nada. Apesar do equilíbrio na grande maioria dos grupos, o mesmo não se pode dizer do Grupo D. À partida para a última jornada, a surpresa do Flamengo traduziu-se num confortável primeiro lugar sem qualquer hipótese de cair para segundo. Por outro lado, o Los Angeles FC, que perdeu as duas partidas anteriores, chegava à derradeira ronda eliminado, pelo que a partida da madrugada desta quarta-feira tinha muito pouco em jogo, para lá, claro está, do prémio monetário de cerca de 1,8 milhões de euros. Era, por isso, um confronto agridoce e que convidava Steve Cherundolo e Filipe Luís a rodarem a sua equipa.

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“Vamos esperar por amanhã [quarta-feira] para saber exatamente quem vai começar o jogo. Alguns jogadores vão mudar, sim, mas o nosso primeiro foco está em vencer este jogo, devido ao emblema que carregamos ao peito, e que tem sempre a responsabilidade de ganhar. Os jogadores estão preparados para fazer um grande jogo. Vou fazer uma equipa que possa ser competitiva e ganhar. Em função do que acontecer durante o jogo, claro que se puder vou dar minutos para todos desfrutarem de uma competição tão especial. Está a ser especial para todos nós, treinadores, jogadores e adeptos. Gostava de colocá-los em campo, mas sempre a pensar no que é melhor para a equipa. O nível de concentração vai existir porque vão estar milhares de adeptos no estádio a motivar a equipa. Isso vai elevar o nível de concentração”, assumiu o técnico brasileiro.

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Num Camping World Stadium, em Orlando, Steve Cherundolo reforçou a defesa com a inclusão de mais um central, no caso Marlon e, no ataque, Olivier Giroud cedeu o seu lugar a Javairô Dilrosun. Para além do internacional francês, Timothy Tillman também saiu para o banco. No mengão, Luís deixou apenas Agustín Rossi, Danilo, Giorgian de Arrascaeta e Luiz Araújo no seu onze, evitando que Erick Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata vissem o amarelo que os impossibilitasse de defrontar o Bayern Munique nos oitavos de final.

Como seria de esperar, o Flamengo assumiu as despesas da partida desde o primeiro minuto e, logo aos três minutos, ficou perto do golo, com Arrascaeta a cobrar um livre lateral para o desvio de Danilo, ao poste, e, na recarga, Araújo finalizar por cima (3′). Na resposta, Mark Delgado recebeu um canto curto à entrada da área e, com espaço para preparar o remate, atirou em arco ao poste direito (11′). Pouco depois foi a vez de Arrascaeta repetir a façanha, com um grande remate à entrada da área norte-americana (13′). Mais à frente foi a vez de Pedro, sozinho na área, desferir um remate à trave, com a baliza aberta (29′). Depois das quatro bolas nos ferros, Marlon introduziu a bola no fundo da baliza brasileira, mas havia fora de jogo no lance (37′).

Na etapa complementar, o Flamengo reentrou melhor e, depois de mais uma arrancada de Arrascaeta, Everton Cebolinha atirou de primeira para uma grande intervenção de Hugo Lloris (57′), antes de Pedro atirar em vólei por cima (58′). Pouco depois, o avançado brasileiro serviu de tabela a Arrascaeta que, à entrada da área, desferiu mais um remate forte, que embateu em cheio na trave de Lloris… como não podia deixar de ser (70′). Contra a corrente do jogo, Timothy Tillman aproveitou uma desatenção do Flamengo para cobrar rapidamente um livre para as costas da defesa, Denis Bouanga isolou-se e atirou a contar para o golo inaugural (84′). Na resposta, Léo Ortiz subiu no terreno e deixou para Jorginho que, depois de um movimento interior, isolou Wallace Yan que, perante Lloris, fez o empate (86′).

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A pérola

Que grande jogo de Giorgian de Arrascaeta! O médio uruguaio esteve em praticamente todas as grandes oportunidades do Flamengo nesta partida e só não terminou o desafio com o seu nome inscrito na lista de marcadores porque os ferros não deixaram. Com uma grande mobilidade, um forte sentido de baliza e um remate fácil, o capitão promete continuar a causar furor nos relvados norte-americanos.

O joker

Nos norte-americanos, Denis Bouanga foi a principal figura, apontando o único golo do LAFC neste torneio. Num lance cheio de oportunismo, o internacional pelo Gabão aproveitou a desatenção defensiva do Flamengo para se isolar e bater Agustín Rossi. Até ao momento, tem 15 golos em 27 partidas em 2025 e promete não ficar por aqui.

A sentença

No que às contas do apuramento diz respeito, não havia nada em jogo para Flamengo e LAFC. Os brasileiros resolveram as contas nas duas primeiras partidas e carimbaram o primeiro lugar com antecedência. Ainda assim, a sorte não esteve com os brasileiros, que têm agora pela frente o Bayern Munique. Apesar de atuarem em casa, os norte-americanos terminam a competição na última posição e com apenas um ponto somado.

A mentira