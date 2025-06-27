O corpo de um homem foi retirado esta quinta-feira à noite da albufeira de Crestuma-Lever, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, desconhecendo-se a sua identidade, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da Polícia Marítima do Porto.

Segundo a Polícia Marítima, o corpo foi retirado da albufeira no rio Douro pelas 21h30 em “elevado estado de decomposição”, e foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

No local estiveram elementos da Polícia Marítima e da corporação de Bombeiros de Crestuma.