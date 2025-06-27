Jonathan Anderson: a estreia do príncipe rebelde na nova aristocracia Dior

A nova era de Anderson

Ao longo da semana a Dior tem partilhado imagens que moldaram esta nova visão de Jonathan Anderson, como as duas fotografias de Andy Warhol: do artista Jean-Michel Basquiat, em 1982, e da sua musa, a socialite Lee Radziwill, em 1972. “Ao começar esta nova jornada, fico sempre a regressar a estas fotografias de Basquiat e Radziwill, que são, para mim, o epítome do estilo“, afirmou o designer. Entretanto, para além de revelar um pouco da inspiração, as imagens também recuperam o logotipo em que apenas a letra D é maiúscula. A marca alterou o logo em 2018, quando optou por uniformizar o estilo, tamanho e espaçamento entre as letras.

No começo da semana a marca também levantou a ponta do véu do que se pode esperar desta nova era, com três novos modelos da clássica book tote bag, releituras das capas de dois livros clássicos da literatura, além da autobiografia “Dior by Dior”. Um deles é o romance francês do século XVIII, Les Liaisons Dangereuses, de Pierre Choderlos de Laclos, que Jonathan Anderson reproduziu em rosa claro com letras verdes. Contudo, a que tem sido mais comentada é a amarela idêntica à capa original de Drácula, de Bram Stoker.

Em 2017, à revista AnOther, o designer citou o livro como um dos textos que mais marcou e inspirou a sua vida e carreira. “Quando consegui o emprego na Brown Thomas e mudei-me para Dublin, lembro-me de andar por uma casa de tijolos vermelhos com uma placa que dizia: ‘Bram Stoker, autor de Drácula, viveu aqui’. Tive que olhar duas vezes porque não sabia que um irlandês havia escrito Drácula. As pessoas tendem a pensar que era norte-americano. Quando percebi que Bram Stoker viveu na mesma rua, Kildare Steet, em que eu estava a viver em Dublin, demorei uns dias para processar… Drácula tornou-se uma das histórias mais icónicas do século XX, mais de 200 filmes foram feitos, e o seu lado irlandês é muitas vezes ignorado. O romance foi interpretado como uma brincadeira de Stoker sobre os medos da imigração no final da era vitoriana — principalmente da Europa Oriental na época — o que mostra como a história se repete”, disse Jonathan Anderson.

Já há dois dias Kylian Mbappé surgiu nas redes sociais da Dior a usar o que serão as primeiras peças com a assinatura do novo diretor criativo. O jogador de futebol francês já trabalha com a maison desde 2021, mas agora foi chamado para a importante tarefa de apresentar a coleção masculina. Num dos vídeos aparece com um fato cinzento combinado com uma camisa azul e gravata vermelha, ambas às riscas; noutro um smoking preto clássico, se não fosse pela pérola que substitui um dos botões da camisa. Quanto à escolha de Mbappé para a campanha, Jonathan Anderson explicou que “é a voz de uma geração e uma inspiração para muitas pessoas no mundo do desporto e não só”, afirmando que o jogador tem o charme e o carisma para ser o embaixador perfeito para a Dior.

Horas antes da estreia, veio o último vislumbre das inspirações: fotografias de itens no interior do palácio de Versailles. Nos jardins de Maria Antonieta foram fotografados um anel Diorette, uma fonte com uma cabeça de carneiro dourada e uma fita métrica. Também na publicação, uma fotografia de uma cadeira rebordada por Anderson para a Dior, um relógio de ouro presente no quarto da rainha e uma imagem que mostra sapatos masculinos deixados ligeiramente desalinhados em frente à lareira da sala de guarda da rainha.

A apresentação desta sexta-feira marca o arranque da nova era Dior sob o comando de Jonathan Anderson. Contudo, deve ser também o início de um período em que devemos ter notícias do designer praticamente todos os meses, já que deve assinar perto de 18 coleções por ano: 10 de homem, senhora, alta costura e resort para a maison francesa, além das da sua própria marca e das colaborações com a Uniqlo.