Um jovem de 26 anos morreu esta sexta-feira vítima de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro na Estrada Nacional EN 222, em Canedo, concelho de Santa Maria da Feira, confirmou à Lusa fonte do INEM.

Segundo fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o alerta do acidente foi dado pelas 00h10 desta sexta-feira.

O acidente ocorreu na EN 222 e quando a ajuda médica chegou ao local do acidente o jovem estava em “paragem cardiorrespiratória” e o óbito foi “verificado no local do acidente”, referiu a mesma fonte do INEM, acrescentando que a família da vítima começou a receber apoio psicológico.

No local esteve uma ambulância da Cruz Vermelha e uma equipa com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia.

O corpo do jovem foi transportado pelos bombeiros de Crestuma para o Instituto de Medicina Legal do Porto.