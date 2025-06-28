Um acidente com pólvora seca num evento de reconstituição das Invasões Francesas em Boticas, no distrito de Vila Real, causou hoje dois feridos graves, cujas queimaduras estão a ser avaliadas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Boticas, Carlos Gomes, há dois feridos “queimados, graves”, num evento de reconstituição das Invasões Francesas que envolve “atividades com pólvora seca”.

“Neste momento estão a ser avaliados pela equipa do helicóptero [do INEM] de Macedo de Cavaleiros [distrito de Bragança] e duas equipas minhas dos bombeiros de Boticas”, precisou Carlos Gomes.

De acordo com o ‘site’ da Proteção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 17:38, e no local estão 16 operacionais, cinco meios terrestres e um aéreo.