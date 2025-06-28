Teerão realiza maior funeral de Estado em décadas para comandantes e cientistas mortos na guerra com Israel

Teerão assistiu este sábado a um enorme funeral de Estado — o maior desde a guerra com o Iraque, segundo assinala a Al Jazeera. Tratou-se do funeral dos comandantes militares, cientistas nucleares e respetivas famílias, mortos por ataques israelitas durante a Guerra dos 12 Dias. Ao todo, foram homenageadas cerca de 60 pessoas, perante milhares de iranianos.

As dezenas de caixões foram colocados em camiões e cobertos com a bandeira iraniana e com uma fotografia de cada vítima mortal. Depois, os veículos circularam pelas ruas da capital ao longo de onze quilómetros até à Praça Azadi, ladeados por multidões de luto, que ergueram bandeiras do Irão e fotografias das vítimas. As imagens e bandeiras repetiam-se ainda nas paredes de vários edifícios. As cerimónias fúnebres foram ainda um protesto contra a ofensiva israelita e o apoio norte-americano: nas ruas ouviram-se gritos e cânticos de “Morte a Israel” “Morte aos Estados Unidos”.

Algumas figuras de Estado também marcaram presença nos funerais, como o Presidente Masoud Pezeshkian e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Aragchi, rodeados de seguranças. Nas redes sociais, o ministro partilhou imagens em frente ao caixão de Hossein Salami, antigo comandante da Guarda Revolucionária e, na legenda das fotografias, honrou “os mártires”. “Os iranianos defenderam a sua honra e o seu orgulho através da resistência heroica contra dois regimes armados com armas nucleares. A História vai dizer: [os iranianos] ficaram debaixo de milhares de toneladas de bombas, [mas] não desistiram”, escreveu ainda.