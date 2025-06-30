O Volt candidata Daniel Gaio, de 24 anos, à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nas próximas eleições autárquicas, com a ambição de criar incentivos e reabilitar edifícios camarários para arrendamento acessível a empresas, anunciou esta segunda-feira o partido.

Numa informação enviada à Lusa, o Volt referiu que Daniel Gaio, natural de Vila Nova de Gaia, concelho do distrito do Porto, licenciado em Línguas e Relações Internacionais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), é gestor de parcerias numa das cinco empresas mais luxuosas do mundo de serviços para hotelaria.

Membro do Volt desde 2017, Daniel Gaio considera que Gaia tem potencial para ser o concelho com maior dinamismo do Norte, pela sua localização e população, motivo pelo qual uma das suas prioridades passa por criar incentivos e reabilitar edifícios camarários para arrendamento acessível a empresas, fomentando a atividade económica local.

“Paralelamente, precisamos de expandir a habitação pública e cooperativa em Gaia, que está subdesenvolvida, e melhorar significativamente os transportes públicos criando mais paragens cobertas, aumentando a frequência e planeando a expansão da rede de metro”, acrescentou o candidato, citado no comunicado.

Já em matéria de saúde, Daniel Gaio propõe que cada centro de idosos tenha médicos especializados, que passem a ser os médicos de família destes utentes, libertando os médicos de família dos centros de saúde para atenderem outros cidadãos, tornando o sistema mais eficiente e próximo das necessidades da população.

“Quero que Gaia deixe de ser apenas um dormitório do Porto e se torne num concelho vibrante, inovador e sustentável”, atirou. Na corrida à Câmara de Gaia são para já conhecidas as candidaturas de João Paulo Correia pelo PS e de André Araújo pela CDU.

Atualmente, o concelho de Vila Nova de Gaia é liderado pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, que abandona o cargo nesta segunda-feira, sendo substituído pela atual vice-presidente, Marina Mendes.

O executivo municipal é composto por 11 lugares, tendo o PS nove e o PSD dois.