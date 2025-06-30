A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta segunda-feira a síntese da execução orçamental em contas públicas até maio, depois de o Estado ter registado um excedente de 134,8 milhões de euros.

De acordo com a síntese do mês passado, o excedente registado até abril evidencia uma “melhoria de 2.111,4 milhões de euros face ao do ano anterior”. Em igual mês de 2024, foi registado um défice de 1.976,6 milhões de euros.

Por sua vez, a receita fiscal do Estado aumentou 11% até abril para 17.410 milhões de euros, uma subida explicada pelo aumento da receita em 548,5 milhões de euros do lado dos impostos diretos, alicerçada sobretudo no IRS, e pelo aumento homólogo de 1.181 milhões de euros por via dos impostos indiretos.

Já os pagamentos em atraso das entidades públicas fixaram-se, até abril, nos 476,2 milhões de euros, menos 15,2 milhões de euros face ao período homólogo. Em comparação com o mês anterior, verificou-se um aumento de 81,7 milhões de euros.

Para a evolução homóloga contribuiu a diminuição dos pagamentos em atraso na administração central excluindo entidades do subsetor da saúde (-78,8 milhões de euros) e administração local (-25,5 milhões de euros), tendo esta sido parcialmente anulada pelo aumento registado na área da saúde (54,2 milhões de euros), na administração regional (32,4 milhões de euros) e Empresas Públicas Reclassificadas (2,5 milhões de euros).

Já no que diz respeito à variação mensal, o maior contributo regista-se na área da saúde (81,1 milhões de euros), segundo a mesma informação.