Mariana Vieira da Silva não quis integrar a direção que o novo líder do PS está a compor para levar a votos este sábado, na Comissão Nacional do partido. “Contribuirei para ajudar o PS na direção do grupo parlamentar”, diz a própria ao Observador, assumindo ter recusado o convite que lhe foi feito por José Luís Carneiro para fazer parte do secretariado nacional do PS. Também Marina Gonçalves está indisponível para se manter na equipa.

O novo líder pretendia integrar na sua direção elementos da anterior equipa de Pedro Nuno Santos, tal como noticiou o Observador na semana passada, mas esta já é a segunda nega que leva. Mariana Vieira da Silva argumenta com o tempo que já leva no secretariado para sair agora: “Já estando desde 2018, entendi que não era este o contributo que agora queria dar” ao partido. Já esta segunda-feira, a rádio Renascença avançou que António Mendonça Mendes tomou a mesma decisão.

Também Marina Gonçalves, outro membro da anterior direção e muito próxima de Pedro Nuno Santos, disse ao Observador que não está disponível para se manter na direção — para a qual também não chegou a ser convidada por Carneiro. “É um novo ciclo, tem de ter novas caras”, justifica. Tal como Vieira da Silva e Mendonça Mendes, a deputada aceitou, no entanto, manter-se na direção da bancada parlamentar do PS.

Antes mesmo das diretas, Alexandra Leitão e Duarte Cordeiro (mais dois elementos da anterior direção) tinham anunciado que não pretendiam continuar na direção nacional do partido depois de eleito o novo secretário-geral.

Mariana Vieira da Silva entrou para a direção do PS na era de António Costa, de quem foi sempre braço direito no Governo. Mais recentemente tem estado entre os críticos a José Luís Carneiro, tendo feito parte do grupo — com Fernando Medina, Duarte Cordeiro e Ana Catarina Mendes — que tentou encontrar uma alternativa à sua candidatura. Este grupo defendia também uma reflexão interna anterior à disputa pela liderança, que diz não ter sido feita tendo em conta o avanço imediato de Carneiro depois da demissão de Pedro Nuno Santos.

O avanço rápido para a substituição do líder do PS fez com que parte da reorganização interna fosse empurrada para depois das autárquicas, nomeadamente a realização do Congresso onde será eleita uma nova Comissão Nacional, que é o órgão que elege o secretariado (direção reduzida) e a Comissão Política Nacional (direção alargada). Mas Carneiro entendeu apresentar já uma nova direção, deixando para depois do congresso a Comissão Política Nacional.

O presidente do PS, Carlos César, já convocou para o próximo sábado, uma semana depois da eleição do novo secretário-geral do PS, uma reunião da Comissão Nacional do partido para proceder às alterações da direção.

Artigo atualizado às 12h15 com declarações da deputada do PS Marina Gonçalves.