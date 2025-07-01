Um doente que estava internado no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do hospital de Portalegre foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter violado uma jovem, também utente, naquela unidade, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem, de 56 anos, foi detido, em Portalegre, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora desta polícia, por existirem indícios da prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravado.

Segundo a PJ, a alegada violação ocorreu, no sábado, no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental daquele hospital, onde o suspeito se encontrava internado a fazer tratamento a várias patologias, tal como a vítima, uma jovem de 19 anos.

“Aproveitando-se do facto de a ofendida não possuir capacidade e discernimento necessários a uma livre decisão, nem para lhe oferecer qualquer resistência, acabou por violá-la no seu quarto, só tendo cessado a sua conduta quando foi interrompido por um dos enfermeiros“, adiantou.

O detido já foi “várias vezes condenado pelo crime de violação”, realçou a PJ, acrescentando que o homem vai ser presente esta terça-feira a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.

Contactado pela agência Lusa, o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo (ULSAA) considerou prematuro pronunciar-se já sobre o caso e remeteu para mais tarde uma declaração.

Hospital de Portalegre abre inquérito após detenção de suspeito de violação naquela unidade

A administração do hospital de Portalegre anunciou que vai abrir um processo de inquérito interno na sequência destas suspeitas.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo (ULSAA), Ilídio Pinto Cardoso, considerou os factos descritos pela PJ como “muito graves”.