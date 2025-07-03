Benjamin Weil vai deixar de ser o diretor do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (CAM), em Lisboa. A informação foi confirmada ao Observador pelo gabinete de imprensa da instituição.

O curador e crítico francês, que dirige o CAM desde 2021, termina o mandato de cinco anos a 31 de janeiro, altura em que deixará as atuais funções, tal como António Filipe Pimentel, que também se vai aposentar no início de 2026 da direção do Museu Gulbenkian para dar a vez a Xavier F. Salomon, atual diretor-adjunto e curador-chefe da prestigiada The Frick Collection, em Nova Iorque.

Após deixar a direção do CAM, Benjamin Weil será ainda curador da exposição dedicada à artista e cineasta italiana Rosa Barba, que abrirá ao público em maio de 2026. A Fundação Gulbenkian deverá anunciar novo diretor do CAM após um processo de recrutamento.

Benjamin Weil tomou posse como diretor do CAM em 2021, um ano depois de se terem iniciado as obras do museu dedicado à Coleção Moderna da Gulbenkian. O espaço acabaria por reabrir quatro anos depois.