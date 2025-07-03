Novas ligações aéreas vão passar a ligar Lisboa e Porto à capital de Cabo Verde, Praia, bem como às ilhas de São Vicente e Boa Vista, a partir de outubro, de acordo com os serviços de venda disponíveis na internet.

Um conjunto de novas ligações aéreas com a Europa tem feito crescer o turismo, sobretudo na ilha do Sal, e a companhia Easyjet disponibiliza a partir desta quinta-feira um reforço de ligações acrescentando mais três ilhas do arquipélago.

Além de potenciar o turismo, motor da economia do país, o incremento de ligações aumenta as alternativas de viagem da população, fortemente ligada à emigração, nomeadamente a partir da ilha de Santiago, onde se concentra metade dos 500 mil habitantes do arquipélago.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, saudou o anúncio de novos voos com uma mensagem na internet, referindo que o anúncio resulta “da ação proativa do Governo para atrair a companhia low cost, com impacto sobre o aumento de conectividades, o turismo e os cabo-verdianos em geral, no país e na diáspora”.

A Cabo Verde Tradeinvest, agência estatal de promoção de investimento, também reagiu, apontando o anúncio como “um impulso para o turismo, mas também mais oportunidades para atrair investimento, dinamizar as economias locais e fortalecer os laços com a diáspora e o mercado europeu”.