As equipas de socorro paquistanesas retiraram mais corpos dos escombros de um bloco de apartamentos que ruiu em Carachi, elevando o balanço provisório de mortos para 14, anunciaram este sábado as autoridades. O balanço anterior era de nove mortos.

O acidente ocorreu na sexta-feira, pouco depois das 10:00 locais (06h em Lisboa), no bairro pobre de Lyari, outrora assolado pela violência dos gangues e considerado um dos locais mais perigosos do Paquistão.

O chefe das equipas de emergência destacadas para o local, Abid Jalaluddin Shaikh, disse que as buscas continuaram durante toda a noite “sem interrupção”.

“Poderá demorar mais 12 horas”, acrescentou, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP).

Além das vítimas mortais, as equipas de socorro retiraram dos escombros 13 feridos, disseram este sábado as autoridades.

O dirigente da Fundação Edhi, Saad Edhi, disse que o prédio de cinco andares estava em ruínas.

As causas de desmoronamento estão ainda por apurar.

A Fundação Edhi está envolvida nas operações de resgate juntamente com moradores de Carachi, uma megalópole de cerca de 20 milhões de pessoas.

O presidente da Câmara de Carachi, Murtaza Wahab, disse que no prédio viviam seis famílias e que o edifício já tinha sido declarado de risco, uma ameaça que pesa sobre outros 400 edifícios em Carachi.

“Temos duas opções: convencer as pessoas a sair ou expulsá-las à força”, afirmou Wahab à Geo Tv News.

O autarca exortou a população a atender às exigências das autoridades para evitar este tipo de tragédias.

As autoridades evacuaram dois edifícios adjacentes ao que desabou como medida de precaução e pediram às pessoas que se afastassem da zona devido ao risco de novos desabamentos na área.

Em junho de 2020, pelo menos 18 pessoas morreram quando um bloco de apartamentos de 40 andares ruiu na mesma zona.

O desabamento de telhados e edifícios é uma ocorrência frequente no Paquistão, um país com mais de 240 milhões de habitantes, principalmente devido a normas de segurança deficientes e à má qualidade dos materiais de construção.

Situada no sul do país da Ásia central, a cidade de Carachi é particularmente conhecida pelos edifícios degradados, extensões ilegais, infraestruturas envelhecidas, sobrelotação e aplicação pouco rigorosa das normas de construção.