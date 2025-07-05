Vinte pessoas foram detidas esta madrugada em operações de fiscalização rodoviária nos concelhos de Lisboa, Amadora e Sintra, a maior parte delas por condução sob influência do álcool, anunciou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS).

Segundo a PSP, 13 das detenções foram por condução sob a influencia do álcool, quatro por condução sem carta, uma por desobediência, uma por posse de droga e uma outra por condução perigosa.

Nas operações, que decorreram entre as 00h e as 07h em cinco locais distintos, foram fiscalizados centenas de condutores.

Durante as operações foram ainda levantados 119 autos de notícia por contraordenação e apreendida uma dezena de viaturas, incluindo três que constavam para apreender nos sistemas informáticos da PSP.

A polícia apreendeu também cerca de 40 gramas de droga, 78 gramas de um produto indeterminado e 760 euros.

Nas operações participaram cerca de 125 polícias das diversas valências da PSP.

Segundo a PSP, estas operações de fiscalização rodoviária pretenderam aumentar a visibilidade policial, detetar e fiscalizar os principais comportamentos de risco associados à condução automóvel, com impacto direto nos índices de sinistralidade rodoviária.