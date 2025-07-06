A média de 37 anos Cláudia Neto renovou contrato com o Sporting até junho de 2027, anunciaram este domingo os leões em comunicado, mantendo a experiência da futebolista internacional portuguesa no plantel.

Neto, que vai para a quarta temporada de verde e branco, terá 39 anos quando o vínculo expirar, mantendo-se no plantel às ordens de Micael Sequeira com o objetivo de “conquistar títulos”.

“Estou muito feliz. Para mim é um orgulho poder continuar a representar o Sporting. Queria muito continuar no clube”, destacou, citada pelo site oficial dos lisboetas.

Campeã na Alemanha e na Suécia, Neto persegue um terceiro título nacional: “Sermos campeãs pelo Sporting é o que queremos e vamos trabalhar para isso”, declarou a média.

A quinta mais internacional de sempre por Portugal, com 136 jogos pela seleção A, foi uma das mais utilizadas em 2024/25, com 10 golos e oito assistências, em novo vice da equipa, atrás do pentacampeão Benfica.

A antiga jogadora de Linköping, Wolfsburgo, Fiorentina, Prainsa Saragoça e Espanyol soma, ao todo, 90 partidas oficiais pelo Sporting, procurando agora “passar experiência” às mais novas do clube e continuando a lutar por mais títulos, depois de ter vencido a Supertaça no início da época transata.