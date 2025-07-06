O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, exigiu este domingo respostas do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre urgências hospitalares na Área Metropolitana de Lisboa e em particular nas especialidades de pediatria, ortopedia e obstetrícia na península de Setúbal.

Em declarações aos jornalistas, numa escola básica de Sintra, antes da apresentação da candidatura de Ana Mendes Godinho à presidência deste município, apoiada por PS e Livre, José Luís Carneiro colocou três perguntas ao primeiro-ministro, que espera ver respondidas “nos próximos dias”.

Em primeiro lugar, o secretário-geral do PS quer saber “se o Governo já tem ou não um plano de emergência para a gestão das urgências hospitalares para a Área Metropolitana de Lisboa, para Lisboa e Vale do Tejo”.

“A segunda pergunta é por que razão é que a península de Setúbal até agora tem tido dias e semanas sem uma resposta condigna do ponto de vista da resposta particularmente à pediatria, à ortopedia e também à obstetrícia”, acrescentou.

A terceira pergunta que José Luís Carneiro quer ver respondida pelo primeiro-ministro é sobre “a notícia da parte do Governo de que ia colocar quatro meios aéreos em apoio da emergência hospitalar, quatro helicópteros”.

“Soubemos, neste fim de semana, que apenas um desses helicópteros estará a operar. A pergunta é por que razão esses quatro meios aéreos que viriam em reforço da emergência hospitalar não estão a responder às necessidades da emergência hospitalar e continuamos a assistir a este quadro lamentável e triste de vermos as mães a perderem os seus bebés por falta de resposta condigna”, disse.

Tendo junto a si o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, que não se poderá recandidatar por limite de mandatos, e a candidata do PS, Ana Mendes Godinho, José Luís Carneiro congratulou-se com a “boa notícia” de que o concelho vai ter um novo hospital, que “será inaugurado no dia 14 de julho”.

O secretário-geral do PS realçou que o novo hospital “foi totalmente suportado financeiramente pela Câmara Municipal de Sintra”, a quem agradeceu, e representa um “investimento superior a 60 milhões de euros”.

Interrogado sobre a manutenção ou não em funções da atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, José Luís Carneiro contrapôs que o primeiro-ministro tem o dever de responder “o que é que falta à ministra da Saúde”.

“Faltam meios humanos, faltam meios financeiros? Ele já se inteirou, procurou-se inteirar do que é que está a faltar para corresponder àquilo que é uma necessidade urgente?”, questionou.

Segundo o secretário-geral do PS, o primeiro-ministro “criou várias expectativas sobre as respostas nesta área vital”, há um ano, “e até agora ninguém conhece um plano de resposta à emergência hospitalar em três áreas que são: vitais, obstetrícia, pediatria e ortopedia”.

“O INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), o SNS24, as mães querem saber onde se podem dirigir e não sabem onde se podem dirigir. Isto é inaceitável na resposta pública do Estado que assumiu e que procura garantir uma resposta numa área tão vital à nossa vida coletiva. Nós não podemos, enquanto comunidade, assistir de ânimo leve a isto que está a acontecer”, criticou.