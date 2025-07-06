A parceira da Flixbus, a Simply Travel, investiu dois milhões de euros em autocarros de dois andares, que estarão ao serviço da operadora alemã, nas rotas domésticas, nomeadamente entre Braga e Porto e o Algarve.

Segundo informação enviada pela Flixbus à agência Lusa, a transportadora “lançou os primeiros autocarros de dois andares a operar em Portugal, sendo o primeiro operador a disponibilizar este tipo de viaturas em rotas domésticas no país”.

No total, “serão quatro os autocarros de dois andares a integrar a rede doméstica da Flixbus, operando maioritariamente ligações noturnas entre Braga e Porto e o Algarve”, detalhou.

Estes autocarros, com 77 e 79 lugares, “representam um aumento significativo da oferta de lugares por viagem, permitindo uma operação mais eficiente e sustentável, especialmente em períodos de maior procura”, indicou a empresa.

O lançamento destes novos autocarros “resulta de um investimento de cerca de dois milhões de euros da empresa Simply Travel, operador da região do Algarve e um dos 15 parceiros da Flixbus em Portugal”, explicou, apontando que a transportadora tem um modelo de negócio “em que opera em parceria com operadores locais, na sua maioria micro, pequenas e médias empresas”.

Os dois primeiros autocarros “iniciaram a operação a 03 de julho na nova linha da Flixbus, que faz a ligação entre o Porto (aeroporto e Campanhã) e Lagos”, indicou, uma rota que passa “pelo interior alentejano, ligando as cidades de Montemor-o-Novo, Évora e Beja a Faro, Portimão e Lagos”.

A nova linha da Flixbus passa ainda por Setúbal, a mais recente cidade a integrar a rede doméstica do operador, juntamente com Montemor-o-Novo.

“Além da ligação ao Algarve, estas cidades passam também a dispor de ligações noturnas a Lisboa, Coimbra e Porto (Campanhã e aeroporto)”, referiu, adiantando que “a nova linha noturna arranca, para já, com duas ligações diárias, uma em cada sentido, e vem dar resposta à muito solicitada ligação entre estas cidades do Alentejo e o Algarve”.

Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da Flixbus em Portugal, assegurou que a empresa continua a investir no país.

“Em termos de oferta, iremos reforçar toda a operação doméstica e internacional de forma a dar resposta ao aumento da procura que se faz sentir nesta altura do ano, e em especial nas ligações ao Algarve, já que este continua a ser um destino de férias de eleição para os portugueses, e também dos milhares de turistas que visitam o país”, salientou.

“É um destino com bastante procura doméstica e internacional, e prova disso é a linha direta que lançámos recentemente entre Vigo e Faro”, indicou, explicando que “o aumento da procura é geral a nível nacional”, sendo que, entre Lisboa e o Porto, a transportadora contará com “170 ligações diárias neste verão, ou seja, 85 em cada sentido, de forma a dar resposta a este aumento da procura”.

Quanto ao primeiro semestre, segundo Tiago Cavaco Alves, “o balanço é bastante positivo”, apesar dos problemas que continuam “a enfrentar no acesso aos terminais, como é o caso de Sete Rios, cujo acesso foi novamente negado”, mesmo com uma decisão favorável da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

“Aguardamos com alguma expectativa o desenvolvimento do programa do Governo, que, no que se refere ao transporte rodoviário, indica a intenção de eliminar todas as barreiras relacionadas com a utilização de terminais e paragens”, destacou.

“Vamos ver o que isto significa na prática, já que estas restrições de acesso prejudicam a qualidade e a própria oferta deste meio de transporte coletivo vital para o país”, disse Tiago Cavaco Alves.