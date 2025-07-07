O Eurogrupo vai decidir esta segunda-feira o novo presidente do fórum informal dos ministros das Finanças do euro, cargo ao qual concorrem três responsáveis da tutela de Espanha, Lituânia e Irlanda, com Portugal a apoiar este último.

Três ministros apresentaram a sua candidatura para se tornarem presidente do Eurogrupo, sendo eles o ministro da Economia, Comércio e Empresas de Espanha, Carlos Cuerpo, o ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius e o atual líder e ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe.

Como a Lusa já havia noticiado, o Governo português vai apoiar o ministro irlandês das Finanças, Paschal Donohoe, na sua recandidatura à liderança do Eurogrupo, cargo que ocupa desde 2020, contra os restantes candidatos de Espanha e da Lituânia.

Perante tal apoio português à Irlanda, quebra-se um compromisso informal entre Portugal e Espanha de apoio mútuo para altos cargos na UE.

De acordo com o Conselho (que junta os Estados-membros da União Europeia), a eleição do novo presidente acontecerá por maioria simples dos ministros do Eurogrupo (11 dos 20 votos). O vencedor será anunciado aos ministros no final da votação e, caso não seja possível tomar a decisão esta segunda-feira, só será tomada na reunião ordinária de outubro.

O Eurogrupo é o organismo informal que junta os ministros da área do euro para debater assuntos relacionados com a moeda única.

Depois de eleito, o presidente é responsável por presidir às reuniões do Eurogrupo e estabelecer as ordens do dia dessas reuniões, elaborar o programa de trabalho a longo prazo e representar o Eurogrupo nas instâncias internacionais.

Desde julho de 2020 que o cargo é ocupado pelo ministro irlandês da tutela, Paschal Donohoe, que foi reeleito em dezembro de 2022. Paschal Donohoe sucedeu no cargo ao antigo ministro das Finanças português e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que foi presidente do Eurogrupo entre janeiro de 2018 e julho de 2020.

O Eurogrupo foi criado em 1997. Qualquer ministro em funções com responsabilidade pelas Finanças de um Estado-membro da zona euro pode ser eleito presidente do Eurogrupo.