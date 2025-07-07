O ministro das Finanças da Irlanda e atual presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, foi, esta segunda-feira, reeleito líder do fórum informal dos governantes da moeda única, após os outros dois concorrentes se terem retirado da “corrida”.

“O Eurogrupo elegeu hoje, por consenso, Paschal Donohoe, ministro das Finanças da Irlanda, como seu presidente para um terceiro mandato. O seu novo mandato, com a duração de dois anos e meio, terá início em 13 de julho de 2025”, indica em comunicado o fórum informal dos ministros do euro.

Citado na nota, Paschal Donohoe reage: “Tem sido uma grande honra e privilégio exercer o cargo de presidente do Eurogrupo desde 2020. Estou muito grato aos meus colegas ministros pela confiança que depositaram em mim para continuar a liderar o nosso importante trabalho durante um terceiro mandato”.