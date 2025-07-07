Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em Taiwan devido ao tufão Danas, que chegou ao sul da ilha com ventos superiores a 220 quilómetros por hora, informaram esta segunda-feira fontes oficiais.

De acordo com o mais recente balanço do Comando Central de Operações de Emergência, a maior parte dos danos concentra-se na região sul de Taiwan, especialmente em Tainan, Chiayi e Kaohsiung. Até à data, foram registadas 2.270 incidentes em toda a ilha e cerca de meio milhão de habitações ficaram sem eletricidade devido ao tufão.

O Danas chegou a terra no município de Budai, no condado de Chiayi, no sul do país, às 23h40 locais (15h40 em Lisboa) de domingo.

Após atravessar a ilha, o tufão perdeu força e regressou ao mar, no norte da ilha, por volta das 06h00 desta segunda-feira, já classificado como tempestade tropical, disse a Agência Meteorológica Central de Taiwan.

A agência registou ventos máximo de 222,1 quilómetros por hora numa estação meteorológica no centro do condado de Yunlin, o nível mais elevado da escala de Beaufort, numa zona sem barreiras naturais.

“A trajetória deste tufão é invulgar (…). A metade ocidental do país será a mais afetada, mas toda a ilha sentirá gradualmente os efeitos do vento e da chuva”, advertiu o líder de Taiwan, William Lai Ching-te, na rede social Facebook, no domingo, pedindo às pessoas que evitem as zonas montanhosas e costeiras.

Taiwan é particularmente sensível a catástrofes naturais, como sismos e tufões, embora estes atinjam com maior frequência a costa leste, uma região montanhosa e pouco povoada.

Em novembro, o Kong-ry – o maior tufão a afetar Taiwan em quase 30 anos – causou três mortos, 690 feridos e milhões de euros em prejuízos para o setor agrícola local.

No início de outubro, a ilha foi também atingida pelo tufão Krathon, que causou 13 mortos – incluindo nove pessoas num incêndio num hospital – e mais de 700 feridos.

Em meados de julho de 2024, Taiwan foi afetada pelo tufão Gaemi, que causou dez mortos e mais de 900 feridos.