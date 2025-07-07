O torneio de ténis de Wimbledon cumpriu esta segunda-feira um minuto de silêncio em memória das 52 vítimas dos atentados em Londres em 7 de julho de 2005, no dia em que se assinalam 20 anos da tragédia.

A organização do terceiro Grand Slam da época, comunicou nos altifalantes do All England Club que se iria prestar um minuto de silêncio, meia hora depois de abrir as portas ao público, apelando ao cumprimento da medida.

Os atentados de Londres aconteceram há 20 anos, em três comboios do metro da capital inglesa e num autocarro, resultando em 56 mortos, quatro das quais eram os terroristas suicidas, e mais de 700 pessoas feridas.

Foi o pior atentado na história do Reino Unido desde Lockerbie, quando um avião da Pan Am explodiu, devido a uma bomba, em 21 de dezembro de 1988, no momento em que sobrevoava aquela cidade escocesa, matando 259 pessoas a bordo e 11 em terra.

Os atentados de 07 de julho em Londres aconteceram quase em simultâneo, perto das estações de Aldgate, Edgware Road e Russell Square, enquanto no autocarro de dois pisos teve lugar na praça Tavistock.