A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao INEM vai mesmo ser aprovada. O PSD vai abster-se na votação marcada para sexta-feira, o que, a somar aos votos a favor do Chega, garante que a CPI — proposta pela Iniciativa Liberal — vai mesmo avançar.

Ao Observador, o deputado do PSD Miguel Guimarães, responsável do partido pela área da saúde, revela que o PSD se vai abster para “não obstaculizar a discussão sobre o INEM”. Já esta terça-feira, o líder parlamentar, Hugo Soares, tinha deixado a ideia de que o partido não iria votar contra, mas sem concretizar o sentido de voto. “Não será pelo PSD que essa comissão de inquérito não se realizará”, disse Hugo Soares, ao mesmo tempo que lamentava que se esteja a ” banalizar o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito”.

O Chega já tinha anunciado o voto a favor, assim como o PCP. Esta quarta-feira também o Bloco de Esquerda e o PAN anunciaram que vão viabilizar a proposta da IL.

A posição do PS ainda não é conhecida. Ao Observador, a deputada Susana Correia, coordenadora do grupo parlamentar socialista na Comissão de Saúde, garante que o partido não votará contra. “Não inviabilizaremos”. No entanto, e com a abstenção do PSD, o sentido de voto dos socialistas não é decisivo — mesmo que o PS decidisse votar contra, a CPI ao INEM seria aprovada.

A Iniciativa Liberal quer recuar até 2019 e vai chamar todos os ministros da saúde que estiveram em funções desde esse ano: Marta Temido, Manuel Pizarro e Ana Paula Martins. A IL quer também ouvir todas as entidades que tenham diretamente a ver com o INEM, anunciou a líder parlamentar da IL, Mariana Leitão.

“Entendemos que só através de uma comissão parlamentar de inquérito é que conseguiremos chegar a fundo ao nível das responsabilidades políticas que também é preciso apurar nesta questão. Nós não podemos ser negligentes com algo que pode pôr em causa a vida das pessoas”, disse, acrescentando que “se há sítio onde o Estado não pode, de forma alguma, falhar é na proteção da vida e no auxílio às pessoas“. A IL decidiu avançar com uma CPI ao INEM depois de, diz Mariana Leitão, o partido ter esgotado “todos os mecanismos” nas últimas legislaturas para perceber os problemas que existem no instituto.