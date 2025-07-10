Um homem de 37 anos foi detido no concelho de Tondela, distrito de Viseu, por tráfico de drogas, tendo-lhe sido apreendidas mais de 900 doses de cocaína, heroína e haxixe, anunciou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR explicou que o homem foi detido na quarta-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de nove meses.

Os militares da GNR fizeram diligências que levaram ao cumprimento de três mandados de busca (uma domiciliária e duas em veículo), tendo apreendido 313 doses de cocaína, 458 doses de heroína, 153,8 doses de haxixe, 4.920 euros, cinco telemóveis e duas viaturas ligeiras.

O detido permanece nas instalações da GNR até ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Viseu, o que está previsto acontecer na sexta-feira.