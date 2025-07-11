A praia de Silvalde, no município de Espinho, está desaconselhada a banhos desde quinta-feira, devido a contaminação microbiológica da água, revela esta sexta-feira a APA — Agência Portuguesa do Ambiente.

Segundo informação desse organismo na sua página oficial, na referida praia do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto o resultado das análises de controlo regular da qualidade da água detetou na amostra a presença de “valores elevados de enterococos intestinais e/ou ‘E. coli'”, bactéria que pode causar infeções urinárias, gastroenterite ou outras.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Espinho também já divulgou a mesma informação, adiantando que o desaconselhamento “visa proteger a saúde pública” até novas indicações.

A ida à água só deverá ser retomada após novas análises revelarem a ausência de elementos nocivos para a saúde humana, pelo que, até lá, a APA deixa o conselho: “não tomar banho” em Silvalde.