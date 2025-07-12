Há duas pessoas desaparecidas em Barcelona depois de o rio Foix, entre Barcelona e Tarragona, ter transbordado devido às chuvas torrenciais que estão a afetar aquela região de Espanha. Os bombeiros da Generalitat, na Catalunha, estão a conduzir buscas para tentar encontrar os dois desaparecidos, numa altura em que a zona está sob alerta laranja.

Segundo o El Mundo, foi ativado o dispositivo preventivo dos bombeiros, que incluem dezoito meios terrestres e um aéreo, para conduzir estas buscas, sendo que o aviso foi dado por uma pessoa que se encontrava perto do rio e falou diretamente com os bombeiros.

Como conta o El País, choveu com particular intensidade em Cubelles, onde a autarquia emitiu avisos e pediu à população que se mantivesse longe do rio. As autoridades da zona acreditam que os dois desaparecimentos registados terão a ver precisamente com o facto de o caudal do rio ter transbordado.

En Tarazona (mi pueblo) una absurda idea urbanística (muros de ladrillo laterales) ha impedido que el agua de una fuerte tormenta se evacúe por el cauce del río Queiles, causando inundaciones en bajos de edificios. Vease que hay más agua fuera que dentro del cauce. pic.twitter.com/MDiMFuvCVq — Enrique (@penasmeneras) July 11, 2025

O alerta por causa do temporal chegou a ser vermelho, o mais grave, mas durante a tarde a agência de meteorologia espanhola (Aemet) baixou-o para cor de laranja na Catalunha e em Aragão, tendo emitido também emitido um aviso amarelo nas Ilhas Baleares. À noite já tinha, no entanto, retirado todos os avisos.

Houve vários serviços afetados pelo mau tempo em Espanha, que começaram entretanto a recuperar e a ser retomados: os comboios catalães estiveram parados mas voltaram a funcionar pelas 19h, recuperando também a via de alta velocidade que liga aquela região a Madrid.

Já o presidente da Generalitat (o governo da Catalunha), Salvador Illa, esteve reunido com o seu gabinete de crise durante a tarde para acompanhar a evolução do temporal, conta também o El País. As autoridades catalãs enviaram uma mensagem para os telemóveis da população destas zonas para pedir que fossem evitadas deslocações fora de casa. A Aemet também já tinha enviado uma mensagem alertando para o “perigo extraordinário” deste temporal, acrescenta o El Mundo.

Durante a tarde também Aragão contou com chuva intensa em várias zonas, mas de forma “pontual”, aponta a imprensa espanhola. Foram-se somando outras ocorrências que foi preciso resolver, tendo sido fechado o Hospital Comarcal, desviando as urgências para o Hospital Sant Camil, em Garraf.

Na Catalunha, o número de emergência recebeu mais de 1250 chamadas telefónicas por causa de incidentes relacionados com o temporal, e os bombeiros da Generalitat tinham dado resposta, até às 16h30 (15h30 em Lisboa), a 732 ocorrências.