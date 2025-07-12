Há duas pessoas desaparecidas em Barcelona depois de o rio Foix, entre Barcelona e Tarragona, ter transbordado devido às chuvas torrenciais que estão a afetar aquela região de Espanha. Os bombeiros da Generalitat, na Catalunha, estão a conduzir buscas para tentar encontrar os dois desaparecidos, numa altura em que a zona está sob alerta laranja.

Segundo o El Mundo, foi ativado o dispositivo preventivo dos bombeiros, que incluem dezoito meios terrestres e um aéreo, para conduzir estas buscas, sendo que o aviso foi dado por uma pessoa que se encontrava perto do rio e falou diretamente com os bombeiros.

Como conta o El País, choveu com particular intensidade em Cubelles, onde a autarquia emitiu avisos e pediu à população que se mantivesse longe do rio. As autoridades da zona acreditam que os dois desaparecimentos registados terão a ver precisamente com o facto de o caudal do rio ter transbordado.

O alerta por causa do temporal chegou a ser vermelho, o mais grave, mas durante a tarde a agência de meteorologia espanhola (Aemet) baixou-o para cor de laranja na Catalunha e em Aragão, tendo emitido também emitido um aviso amarelo nas Ilhas Baleares. À noite já tinha, no entanto, retirado todos os avisos.

Houve vários serviços afetados pelo mau tempo em Espanha, que começaram entretanto a recuperar e a ser retomados: os comboios catalães estiveram parados mas voltaram a funcionar pelas 19h, recuperando também a via de alta velocidade que liga aquela região a Madrid.

Já o presidente da Generalitat (o governo da Catalunha), Salvador Illa, esteve reunido com o seu gabinete de crise durante a tarde para acompanhar a evolução do temporal, conta também o El País. As autoridades catalãs enviaram uma mensagem para os telemóveis da população destas zonas para pedir que fossem evitadas deslocações fora de casa. A Aemet também já tinha enviado uma mensagem alertando para o “perigo extraordinário” deste temporal, acrescenta o El Mundo.

Durante a tarde também Aragão contou com chuva intensa em várias zonas, mas de forma “pontual”, aponta a imprensa espanhola. Foram-se somando outras ocorrências que foi preciso resolver, tendo sido fechado o Hospital Comarcal, desviando as urgências para o Hospital Sant Camil, em Garraf.

Na Catalunha, o número de emergência recebeu mais de 1250 chamadas telefónicas por causa de incidentes relacionados com o temporal, e os bombeiros da Generalitat tinham dado resposta, até às 16h30 (15h30 em Lisboa), a 732 ocorrências.