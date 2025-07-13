Quis o destino que, pouco mais de uma semana depois do trágico acidente que deixou o mundo inteiro em choque, o Liverpool entrasse em campo. No primeiro jogo da pré-época dos reds que era também o jogo de apresentação do Preston North End, Diogo Jota e André Silva eram os protagonistas da primeira grande onda de homenagens, tributos e memórias junto a um relvado. E nem sequer foi preciso esperar pelo apito inicial para perceber que, pelos piores motivos, o dia era dedicado ao internacional português.

As bancadas de Deepdale, repletas de adeptos do Liverpool, acumulavam cachecóis com o nome e a cara de Diogo Jota, para além de tarjas, cartazes e bandeiras portuguesas, sendo possível ler “lad from Portugal”, um dos versos do cântico dedicado ao avançado, em praticamente todo o lado. No relvado, antes da entrada das equipas, começou por ser entoado “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley antes do obrigatório e emocionante “You’ll Never Walk Alone” que acompanhou a entrada das equipas.

Momento arrepiante no Deepdale ???? Todo o estádio em uníssono canta o You’ll Never Walk Alone em homenagem a Diogo Jota e André Silva ❤️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/QOpTesXRXo — sport tv (@sporttvportugal) July 13, 2025

We’ll never forget you ❤️ pic.twitter.com/IWpvPg9yuR — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Todos os jogadores utilizaram um fumo negro no braço esquerdo, com o capitão do Preston North End, Ben Whiteman, a colocar uma coroa de flores em nome do clube junto aos adeptos do Liverpool. Seguiu-se um arrepiante minuto de silêncio onde não se ouviu um suspiro em todo o estádio e, à passagem do minuto 20 que Diogo Jota carregava nas costas e que mais ninguém voltará a usar nos reds, os apoiantes das duas equipas uniram-se para cantar de pé a música dedicada a Jota durante cerca de dez minutos consecutivos.

Antes do jogo, num vídeo publicado nas redes sociais do clube, também Arne Slot tinha deixado um emotivo tributo ao avançado português. “Vamos levá-lo sempre connosco nos nossos corações, nos nossos pensamentos, onde formos. Talvez especialmente nos momentos difíceis. Retirar a camisola dele era a única coisa que poderíamos e deveríamos ter feito. O que me conforta é que no último mês de vida ele foi um campeão em tudo. Um campeão para a família dele, que é o principal e a coisa mais importante, porque se casou. Campeão pelo seu país, porque venceu a Liga das Nações, um país pelo qual ele se importava muito, porque usava a bandeira quando comemorávamos. E claro, um campeão para nós ao vencer a Premier League”, disse o treinador neerlandês.

Mais uma homenagem, que começou ao minuto 20, onde todo o estádio cantou a música de Diogo Jota ????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/5x1zk9zSpa — sport tv (@sporttvportugal) July 13, 2025

No que menos importa, Mamardashvili, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong estrearam-se pelo Liverpool, Conor Bradley, Darwin e Gakpo marcaram — com o uruguaio e o neerlandês a homenagearem Diogo Jota nas celebrações — e Liam Lindsay ainda reduziu para o Preston North End (1-3). No fim, os reds carimbaram o primeiro de muitos triunfos inteiramente dedicados ao jogador português.