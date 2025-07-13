Quis o destino que, pouco mais de uma semana depois do trágico acidente que deixou o mundo inteiro em choque, o Liverpool entrasse em campo. No primeiro jogo da pré-época dos reds que era também o jogo de apresentação do Preston North End, Diogo Jota e André Silva eram os protagonistas da primeira grande onda de homenagens, tributos e memórias junto a um relvado. E nem sequer foi preciso esperar pelo apito inicial para perceber que, pelos piores motivos, o dia era dedicado ao internacional português.
As bancadas de Deepdale, repletas de adeptos do Liverpool, acumulavam cachecóis com o nome e a cara de Diogo Jota, para além de tarjas, cartazes e bandeiras portuguesas, sendo possível ler “lad from Portugal”, um dos versos do cântico dedicado ao avançado, em praticamente todo o lado. No relvado, antes da entrada das equipas, começou por ser entoado “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley antes do obrigatório e emocionante “You’ll Never Walk Alone” que acompanhou a entrada das equipas.
Momento arrepiante no Deepdale ????
Todo o estádio em uníssono canta o You’ll Never Walk Alone em homenagem a Diogo Jota e André Silva ❤️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/QOpTesXRXo
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We’ll never forget you ❤️ pic.twitter.com/IWpvPg9yuR
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Todos os jogadores utilizaram um fumo negro no braço esquerdo, com o capitão do Preston North End, Ben Whiteman, a colocar uma coroa de flores em nome do clube junto aos adeptos do Liverpool. Seguiu-se um arrepiante minuto de silêncio onde não se ouviu um suspiro em todo o estádio e, à passagem do minuto 20 que Diogo Jota carregava nas costas e que mais ninguém voltará a usar nos reds, os apoiantes das duas equipas uniram-se para cantar de pé a música dedicada a Jota durante cerca de dez minutos consecutivos.
A arrepiante homenagem a Diogo Jota e André Silva no regresso do Liverpool
Antes do jogo, num vídeo publicado nas redes sociais do clube, também Arne Slot tinha deixado um emotivo tributo ao avançado português. “Vamos levá-lo sempre connosco nos nossos corações, nos nossos pensamentos, onde formos. Talvez especialmente nos momentos difíceis. Retirar a camisola dele era a única coisa que poderíamos e deveríamos ter feito. O que me conforta é que no último mês de vida ele foi um campeão em tudo. Um campeão para a família dele, que é o principal e a coisa mais importante, porque se casou. Campeão pelo seu país, porque venceu a Liga das Nações, um país pelo qual ele se importava muito, porque usava a bandeira quando comemorávamos. E claro, um campeão para nós ao vencer a Premier League”, disse o treinador neerlandês.
Mais uma homenagem, que começou ao minuto 20, onde todo o estádio cantou a música de Diogo Jota ????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/5x1zk9zSpa
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Darwin marcou e dedicou ao seu amigo Diogo ????❤️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/QLbtNjGKWX
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No que menos importa, Mamardashvili, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong estrearam-se pelo Liverpool, Conor Bradley, Darwin e Gakpo marcaram — com o uruguaio e o neerlandês a homenagearem Diogo Jota nas celebrações — e Liam Lindsay ainda reduziu para o Preston North End (1-3). No fim, os reds carimbaram o primeiro de muitos triunfos inteiramente dedicados ao jogador português.