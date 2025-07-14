Dois homens, de 31 e 41 anos, foram detidos pela GNR, por burla através da aplicação MB Way, no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, foi esta segunda-feira divulgado.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que as detenções ocorreram na quarta-feira, no âmbito de uma ação de patrulhamento, tendo os militares da Guarda detetado os dois homens nas proximidades de uma máquina multibanco, “os quais demonstravam um comportamento suspeito“.

Na sequência da ação, os militares apuraram que os suspeitos tinham “acabado de cometer uma burla”, através da aplicação MB Way, motivo pelo qual foram de detidos.

No decorrer da operação, foi possível apreender 220 euros em numerário e dois telemóveis.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Elvas.