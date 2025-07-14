A Valvian vai instalar um centro de biotecnologia, vocacionado para a produção e investigação científica, no Parque Tecnológico de Óbidos (PTO), divulgou esta segunda-feira a Câmara estimando que o investimento contribua para a criação de dezenas de postos de trabalho.

Em comunicado, a Câmara de Óbidos, que não divulgou valores, considerou tratar-se de “um investimento de referência internacional na área da biotecnologia” promovido pela Valvian, startup liderada por Nuno Prego Ramos.

A empresa pretende instalar no PTO um “centro de produção e investigação científica com ambição europeia, reforçando o posicionamento de Portugal como território de inovação em saúde, farmacologia e inteligência artificial”, divulgou a Câmara num comunicado.

O projeto integra unidades de I&D e uma fábrica de produção biotecnológica avançada, “prevendo-se a criação de dezenas de postos de trabalho altamente qualificados e o fortalecimento do ecossistema tecnológico da região Oeste”, refere o mesmo comunicado.

Para o presidente do município do distrito de Leiria, Filipe Daniel (PSD), o projeto “de grande dimensão”, terá impacto “direto na economia nacional, na criação de emprego qualificado e na afirmação de Óbidos como território de inovação”. Citado no comunicado, Filipe Daniel considera que “Investir em biotecnologia é, obviamente, investir na qualidade de vida, na investigação aplicada e em soluções que fazem a diferença na vida das comunidades”.

O investimento, que será implantado num conjunto de cinco lotes adquiridos pela Valvian, “confirma a capacidade do PTO em atrair empresas de base científica com visão global”, afirmou o diretor executivo do parque, Miguel Silvestre. “A aposta da Valvian demonstra que é possível fazer ciência e tecnologia de ponta fora dos grandes centros, promovendo desenvolvimento económico, atração de talento e inovação com impacto real na sociedade”, acrescentou.

O Parque Tecnológico de Óbidos assinalou, em 11 de julho, o 10.º aniversário dos edifícios centrais, afirmando-se como um dos polos de referência na área da inovação tecnológica em Portugal, promovendo a instalação de empresas nas áreas da saúde digital, robótica, inteligência artificial, energia e sustentabilidade.