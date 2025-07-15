Uma terceira pessoa envolvida no ataque a um idoso em Torre Pacheco foi detida no País Basco, em Espanha, quando estava a tentar fugir para França. De acordo com o jornal El Espanhol, esta segunda-feira foram detidos pela Guardia Civil três pessoas, dois indivíduos que terão destruído provas e facilitado a fuga e o alegado autor do ataque.

Com estas detenções, sobe para 10 o número de pessoas detidas no âmbito dos distúrbios entre moradores magrebinos do bairro de Torre Pacheco e vizinhos, além dos grupos de extrema-direita. Entre os primeiros detidos há cinco espanhóis e três marroquinos, sendo que nas últimas três detenções há dois indivíduos de origem norte-africana, do Magreb, e um último cuja nacionalidade não foi confirmada.

Neste momento está a ser feita uma investigação sobre o caso, com o jornal El Español a referir que a polícia está a tentar perceber porque motivo estavam os três homens em causa no local, já que não roubaram a vítima e apenas a espancaram.

O alegado autor do ataque estava em Rentería, no País Basco, quando foi detido pela polícia. E, aparentemente, tinha a intenção de apanhar um comboio para Irún, para mais tarde chegar a França. Além das detenções já feitas pelas autoridades, foram identificadas 80 pessoas.

Desde quinta-feira, 10 de julho, que Torre Pacheco, povoação de cerca de 40 mil habitantes na região de Múrcia, no sul de Espanha, tem sido o cenário para violentos confrontos com motivações raciais e identitárias.

De um lado, os habitantes de origem magrebina, que representam um terço da população deste município. Do outro, grupos de militantes da extrema-direita que vieram de fora assumidamente com o objetivo de “caçar” imigrantes e os seus descendentes. No meio, a polícia, a tentar serenar os ânimos, mas obrigada a recorrer à força, inclusive com recurso a balas de borracha.