Torre Pacheco. A povoação espanhola que virou um campo de batalha com a extrema-direita a "caçar" magrebinos

Desde quinta-feira, 10 de julho, que Torre Pacheco, povoação de cerca de 40 mil habitantes na região de Múrcia, no sul de Espanha, tem sido o cenário para violentos confrontos com motivações raciais e identitárias e que já resultaram em, pelo menos, oito detenções e causaram cinco feridos.

De um lado, os habitantes de origem magrebina, que representam um terço da população deste município. Do outro, grupos de militantes da extrema-direita que vieram de fora assumidamente com o objetivo de “caçar” imigrantes e os seus descendentes. No meio, a polícia, a tentar serenar os ânimos, mas obrigada a recorrer à força, inclusive com recurso a balas de borracha.

Segundo adianta a agência Reuters, citando o Ministério da Administração Interna espanhol, as autoridades detiveram pelo menos oito pessoas no decurso dos incidentes violentos. Destas, cinco são espanholas e uma é de origem norte-africana, tendo sido detidas por agressão, desordem pública, crimes de ódio ou danos à propriedade.

No entanto, o próprio ministro, Fernando Grande-Marlaska, avançou em entrevista ao canal TVE — citado pelo El País — que são nove as detenções, e duas delas foram a cidadãos de origem estrangeira, suspeitos de estarem envolvidos na agressão que espoletou toda esta onda de violência, apesar de o principal autor ainda não ter sido capturado.