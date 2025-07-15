No ano letivo 2024/25, dois exames finais nacionais do Ensino Secundário registaram média negativa: Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) e Geometria Descritiva A registaram uma média negativa, de 9,2 valores e 8,9 valores respetivamente. É o que indicam os dados enviados pelo Ministério da Educação às redações sobre as provas do 11 e 12.º anos, num dia marcado pelos atrasos na divulgação das notas das provas finais do 9.º ano.

Por outro lado, Inglês (14,1 valores), Desenho A (13,6 valores) e Espanhol (13,1 valores) foram as disciplinas com mais de 2.500 alunos inscritos que tiveram a classificação média mais elevada.

De acordo com a nota enviada às redações, foram realizadas 307.270 provas, com Português a liderar a tabela das provas que receberam o maior número de alunos em todo o país, com 76.939, seguido de Biologia e Geologia (37.703), Matemática A (35.651) e Física e Química (34.589). Participaram nestes exames 735 escolas tanto no continente como nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como nas escolas no estrangeiro com currículo português.

Estiveram envolvidos 11.045 professores do Ensino Secundário no processo de classificação das provas nacionais, e ainda cerca de 10.100 vigilantes e pertencentes aos secretariados de exames das escolas, cujo papel foi “determinante” para a realização dos exames, de acordo com o Ministério.

Foram realizadas 16.871 avaliações da componente oral nos seis exames nacionais de línguas estrangeiras, com Inglês, Espanhol e Francês a protagonizar o número total de provas realizadas. Num “processo de grande complexidade logística”, a tutela refere ainda que nestas componentes de avaliação estiveram envolvidos cerca de 4.600 professores nos júris de classificação.