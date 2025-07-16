Os rumores são insistentes e ganharam ainda mais força quando Michelle Obama optou por não aparecer na segunda tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA. Mas os Obamas não estão, nem chegaram a estar, à beira do divórcio, garantem os próprios — enquanto brincam com o assunto e asseguram que gostam mesmo um do outro.

Foi no podcast de Michelle Obama, IMO, que apresenta ao lado do irmão, Craig Robinson, que o assunto surgiu, num episódio em que Barack Obama é o convidado para uma conversa sobre a educação de jovens rapazes. Quando chega à sala, no episódio que é filmado e pode ser visto em baixo, o antigo Presidente dos Estados Unidos dá um abraço à mulher e o cunhado brinca: “Esperem, vocês gostam um do outro?”.

“Ah, pois, os rumores são esses. É o meu marido, pessoal!”, responde alegremente a antiga primeira dama, enquanto Barack Obama brinca: “Ela aceitou-me de volta!”. Michelle ri-se e diz-lhe para “não começar”, ao que Obama acrescenta, entre risos: “Esteve instável durante algum tempo”. E quando o cunhado lhes diz que é bom estar com ambos na mesma sala, Michelle atira: “Eu sei, porque quando não estamos, as pessoas acham que nos divorciámos!”.

Craig Robinson conta até a história de uma mulher que se cruzou com ele e pediu para tirarem uma selfie no aeroporto, apressando-se a perguntar o que é que “ele” fez, referindo-se a um eventual problema no casamento do casal Obama causado pelo ex-Presidente. O casal ri-se, enquanto a antiga primeira dama esclarece que “ninguém fez nada” de errado.

Depois, Michelle Obama fala mais a sério: “Não houve um momento no nosso casamento em que eu pensasse em desistir do meu marido. E já tivemos alguns momentos muito difíceis. Tivemos muitos momentos divertidos, muitas aventuras, e eu tenho-me tornado uma pessoa melhor por causa do homem com quem me casei”. “Não me faças chorar já no princípio do podcast”, pede Barack Obama, arrumando assim os rumores sobre o suposto divórcio do casal.