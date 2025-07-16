O troféu original do Mundial de Clubes não foi entregue ao Chelsea quando bateu o Paris Saint-Germain este domingo, em Nova Jérsia. Quem o disse foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que garantiu que a FIFA lhe ofereceu o original.

A nova taça foi criada para o Mundial de Clubes maior e relançado e foi mostrada pela primeira vez em março deste ano numa cerimónia na Casa Branca com Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Desde então, o troféu com um formato circular semelhante a uma esfera armilar tem ficado na Sala Oval da residência do líder norte-americano. E, segundo ele, ainda lá está.

“Disse-lhes: ‘Quando é que vão buscar o troféu?'”, lembrou Trump numa entrevista à televisão DAZN, que transmitiu o Mundial de Clubes.

Segundo o Presidente, a resposta que a FIFA lhe terá dado foi que “nunca” o iriam buscar. “‘Pode tê-lo para sempre na Sala Oval. Vamos fazer um novo‘. E de facto fizeram um novo. Foi muito emocionante, mas neste momento está na Sala Oval”, acrescentou.

A final de domingo, que acabou com a vitória por 3-0 dos blues londrinos, ficou marcada pela presença de Donald Trump no jogo, tendo o Presidente dos EUA descido ao relvado para participar, com Infantino, na entrega de prémios, quer a vencedores, quer a vencidos.

Uma das medalhas também ficou com o Presidente dos EUA. Nas imagens, é possível ver o líder da Casa Branca a guardar uma no bolso do blazer com a aprovação do chefe da FIFA.

⚽️???? DID DONALD TRUMP JUST POCKET A MEDAL ????⚽️ pic.twitter.com/GPVSlJ4axQ — Brian Krijgsman (@BrianKrijgsman) July 14, 2025

Trump ficou ainda no meio dos vencedores no momento de levantar o troféu. O Chefe de Estado norte-americano passou a taça ao capitão do Chelsea, Reece James, e depois ficou no meio da equipa. James, apesar de parecer hesitar face à presença fora do comum, acaba por levantar o troféu — com o líder bem no centro e à frente.

JUST IN: President Trump delivers the Fifa Club World Cup trophy to Chelsea before celebrating with the team on stage. The moment took place at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey for Chelsea’s trophy lift. Lmao. Amazing. pic.twitter.com/unYvyv58Al — Collin Rugg (@CollinRugg) July 13, 2025

Cole Palmer, que marcou dois dos três golos dos blues na final, confessou mesmo que não estava à espera de ver o Presidente dos Estados Unidos no meio das celebrações.

“Sabia que ele ia estar aqui, mas não sabia que ia estar no pódio quando levantássemos o troféu, por isso fiquei um pouco confuso“, disse, na conferência de imprensa.