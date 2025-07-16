O troféu original do Mundial de Clubes não foi entregue ao Chelsea quando bateu o Paris Saint-Germain este domingo, em Nova Jérsia. Quem o disse foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que garantiu que a FIFA lhe ofereceu o original.

A nova taça foi criada para o Mundial de Clubes maior e relançado e foi mostrada pela primeira vez em março deste ano numa cerimónia na Casa Branca com Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Desde então, o troféu com um formato circular semelhante a uma esfera armilar tem ficado na Sala Oval da residência do líder norte-americano. E, segundo ele, ainda lá está.

“Disse-lhes: ‘Quando é que vão buscar o troféu?'”, lembrou Trump numa entrevista à televisão DAZN, que transmitiu o Mundial de Clubes.

Segundo o Presidente, a resposta que a FIFA lhe terá dado foi que “nunca” o iriam buscar. “‘Pode tê-lo para sempre na Sala Oval. Vamos fazer um novo‘. E de facto fizeram um novo. Foi muito emocionante, mas neste momento está na Sala Oval”, acrescentou.

A final de domingo, que acabou com a vitória por 3-0 dos blues londrinos, ficou marcada pela presença de Donald Trump no jogo, tendo o Presidente dos EUA descido ao relvado para participar, com Infantino, na entrega de prémios, quer a vencedores, quer a vencidos.

Uma das medalhas também ficou com o Presidente dos EUA. Nas imagens, é possível ver o líder da Casa Branca a guardar uma no bolso do blazer com a aprovação do chefe da FIFA.

Trump ficou ainda no meio dos vencedores no momento de levantar o troféu. O Chefe de Estado norte-americano passou a taça ao capitão do Chelsea, Reece James, e depois ficou no meio da equipa. James, apesar de parecer hesitar face à presença fora do comum, acaba por levantar o troféu — com o líder bem no centro e à frente.

Cole Palmer, que marcou dois dos três golos dos blues na final, confessou mesmo que não estava à espera de ver o Presidente dos Estados Unidos no meio das celebrações.

Sabia que ele ia estar aqui, mas não sabia que ia estar no pódio quando levantássemos o troféu, por isso fiquei um pouco confuso“, disse, na conferência de imprensa.