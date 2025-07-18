Pelo menos 18 mineiros estão presos numa mina ilegal de ouro localizada entre os municípios de Remedios e Segóvia, no noroeste da Colômbia, informaram fontes oficiais, que acreditam que todos ainda estão vivos.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Remedios, no departamento de Antioquia, o acidente ocorreu na quinta-feira, na mina “El Miñón”, localizada num setor conhecido como Providencia.

“Presume-se que os 18 mineiros presos na mina de El Miñón estejam vivos! (…) Enche-nos de esperança saber que podem estar vivos, e nós estamos presentes, prestando apoio institucional para agilizar os trabalhos de resgate”, afirmou o Ministério das Minas e Energia na rede social X.

¡Se presume que los 18 mineros atrapados en la mina El Miñón están con vida! Desde el @MinEnergiaCo expresamos nuestra solidaridad con las familias de estos valientes mineros. Nos llena de esperanza saber que pueden estar vivos y estamos presentes, brindando el acompañamiento… pic.twitter.com/yoD5vRFCYt — Minenergía (@MinEnergiaCo) July 18, 2025

O acidente, segundo a Agência Nacional de Mineração, foi um colapso provocado por “falhas geomecânicas na entrada de uma mina associadas a atividades ilegais de mineração de ouro”.

“O trabalho no local está focado em garantir a segurança dos socorristas e na recuperação dos mineiros presos”, acrescentou a agência.

O ministro das Minas e Energia, Edwin Palma, afirmou que foram ativados “protocolos de emergência” e que estão a trabalhar para trazer os 18 mineiros “de volta sãos e salvos”.