A Worten vai construir o maior centro logístico de Portugal, em Castanheira do Ribatejo, que trará “ganhos de eficiência” e permitirá criar novos postos de trabalho, com inauguração prevista para 2028.

Segundo indicou Pedro Chainho, Head of Supply Chain da Worten, à Lusa, esta plataforma, apelidada de Worten Orders Park, surge numa altura “desafiante” na logística, com um aumento na complexidade da operação, nomeadamente com a gestão de várias geografias, e vai permitir “ganhos de eficiência e capacidade de resposta”.

A construção começa esta sexta-feira e decorrerá ao longo dos próximos dois anos, em parceria com a Merlin Properties, que é proprietária e será responsável pela construção, estando prevista a “transição de todas as pessoas e equipamentos para o novo centro com dimensão maior”.

Este novo local terá 350 pessoas a trabalhar de forma regular, quando estiver finalizado, número que será mais elevado nos picos de procura, nomeadamente no verão, Natal e Black Friday.

Além disso, está também prevista a criação de tipos de posto de trabalho diferentes, nomeadamente relacionados com a área tecnológica desta nova plataforma.

“Há muito engenheiro aqui, muitas áreas de engenharia, há muitas áreas de fluxos de processos, e portanto também torna o local mais atrativo para trabalhar porque passa a ser uma logística diferente e menos monótona e portanto há uma criação de valor para o tipo de colaboradores que passam a trabalhar no Orders Park”, apontou Pedro Chainho.

Estão também previstos investimentos na inovação tecnológica, nomeadamente com a aposta num sorter, uma máquina que permite uma automatização e classificação e separação das encomendas, que pode chegar até às 10 mil encomendas por hora, com o objetivo de entregar mais rápido.

A empresa tem em vista que seja possível que os clientes encomendem “até o mais tarde possível”, ou seja, que os clientes encomendem até à meia-noite e no dia a seguir estejam a receber o artigo em casa, no escritório, onde seja, adiantou.

Estão assim a “investir muito aqui”, sinalizou o responsável, ainda que sem adiantar valores, assegurando no entanto que “vai haver bastante investimento que vai ser diferenciador”.

Esta plataforma vai abastecer todas as lojas de retalho do país, bem como Espanha, tanto continental como Canárias, e o negócio internacional, nas geografias onde a marca já está presente.

No que toca à sustentabilidade, será “instalada uma estrutura renovável solar para minimizar o impacto das operações logísticas, sistemas de reaproveitamento de água e melhorar também o conforto térmico das equipas”.

O Worten Orders Park terá 115.000 metros quadrados, que serão ocupados pela Worten por fases, com a inauguração da infraestrutura prevista para 2028.