Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado depois de um carro ter atropelado uma multidão na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre as vítimas, 23 foram hospitalizadas, sendo que sete deram entrada no hospital em estado crítico.

De acordo com a CNN, o incidente ocorreu pelas 2h da manhã locais (10h em Lisboa), na West Santa Monica Boulevard, em frente a uma discoteca em East Hollywood. Depois que o carro parou, o condutor foi retirado do veículo e agredido pelos populares. Durante a altercação, um dos transeuntes atirou no homem, de acordo com Jeff Lee, da Los Angeles Police Department. A polícia acredita que o condutor estava alcoolizado e que o ato foi propositado.

Ao LA Times, o capitão Ben Fernandes, da LAPD, informou que o suspeito havia sido expulso da discoteca minutos antes de avançar contra a multidão. “Foi retirado do carro e algemado por seguranças, e depois agredido por transeuntes antes de ser baleado nas costas por um indivíduo do outro lado da rua”. O condutor foi levado para o hospital onde passou por uma cirurgia e está estável. A sua identidade está a ser mantida em sigilo até o registo oficial. O atirador está a ser procurado e é descrito pela polícia como um homem latino, 1,75 m de altura e 80 quilos, a vestir uma camisola azul.

Na discoteca decorria uma festa de reggaeton e hip-hop, com público maioritariamente latino. Mais de 124 operacionais, entre bombeiros e polícias, estiveram envolvidos na ocorrência. Através de um comunicado, a autarca Karen Bass lamentou o incidente. “É uma tragédia devastadora. Quero agradecer aos mais de 100 membros da LAFD e LAPD que responderam à cena e ajudaram a salvar vidas”.