Mais de 200 unidades industriais e 400 estabelecimentos comerciais afetados em Cabo Delgado pelos ataques rebeldes desde 2017 foram entretanto reabertos naquela província moçambicana, anunciou o governador local.

“Foram recuperadas 206 unidades industriais destruídas pelo extremismo, das 295 afetadas“, disse Valige Tauabo, durante a abertura da 16.ª edição da feira económica de Cabo Delgado.

Segundo o governador, foram ainda recuperados um total de 439 estabelecimentos comerciais, dos 643 afetados pelo conflito armado, além de 79 fábricas, das 120 atingidas durante a passagem do ciclone tropical Chido, em dezembro último, naquela província.

Cabo Delgado, situada no norte do país, rica em gás, enfrenta desde 2017 uma rebelião armada, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.

As novas movimentações de extremistas no norte de Moçambique incluem Niassa, província vizinha de Cabo Delgado, onde, desde a sua eclosão em 29 de abril, provocaram pelo menos a morte de dois guardas florestais que foram decapitados.