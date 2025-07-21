A alcáçova do castelo de Castelo Branco recebe, na sexta-feira, o ciclo artístico Pêndulo, que resulta de uma residência artística dos músicos Bia Maria e Pedro Afonso, cofundador da banda portuguesa Norton.

A residência artística decorre na Fábrica da Criatividade, em Castelo Branco, onde os dois músicos estão a partilhar um processo de criação que vai dar origem a composições originais, criadas especialmente para esta ocasião.

O resultado deste encontro será apresentado em concerto na sexta-feira, a partir das 21h45, na alcáçova do castelo de Castelo Branco.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município de Castelo Branco explicou que o ciclo artístico Pêndulo junta Bia Maria e JAFUIPEDRO num projeto de cocriação que cruza geografias, linguagens e estéticas distintas.

Pedro Afonso, artista de Castelo Branco e cofundador da banda Norton, apresenta-se agora a solo com o nome JAFUIPEDRO.

Bia Maria, natural de Ourém, é autora de Qualquer Um Pode Cantar, cuja música funde elementos do fado, pop, bossa nova e canto popular, combinando-os com uma escrita íntima, sensível e visualmente poética.

O ciclo Pêndulo é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Castelo Branco, através da Fábrica da Criatividade.

Esta edição marca um momento especial no percurso do ciclo ao acolher, pela primeira vez, uma artista de fora da região.