Dois jovens de 18 anos e dois nadadores-salvadores de 25 foram resgatados esta segunda-feira ao final da tarde na Praia da Seca, em Espinho, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros do Concelho de Espinho.

O alerta foi dado pelas 19h11 e, apesar da pronta resposta dos nadadores-salvadores que chegaram até aos jovens em perigo, o facto de se encontrarem para lá a zona de rebentação obrigou a que tivessem de aguardar pela chegada da mota de água, explicou a fonte dos bombeiros.

Uma vez transportados para terra, um dos jovens e os dois nadadores-salvadores estavam em hipotermia e tiveram de ser assistidos no local, enquanto o quarto resgatado estava ileso, acrescentou a fonte.

A Polícia Marítima e a PSP estão no local.