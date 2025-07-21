Veja aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova de 11.º ano.

A prova de Física e Química foi aquela em que mais alunos se inscreveram na 1.ª fase, sendo que as notas obtidas registaram uma ligeira descida face ao ano anterior: de 11,6 para 11 valores. Esta segunda-feira realizou-se a 2.ª fase desta prova, pelas 9h30, ao mesmo tempo do exame de Literatura Portuguesa. À tarde, pelas 14h, foi a vez de testar os conhecimentos a Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim A.

A 2.ª fase dos exames irá decorrer até dia 24 de julho, sendo que as pautas com as classificações serão afixadas a 5 de agosto.

Este ano (após uma alteração temporária das regras em virtude da Covid-19), os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

Segundo dados do Júri Nacional de Exames, 55% (88.637) dos estudantes que este ano se inscreveram nos exames nacionais têm intenção de utilizar as provas para aceder ao Ensino Superior, menos cerca de mil alunos face ao ano anterior (89.715).