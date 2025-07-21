O mercado esperava o lançamento de um modelo mais acessível da Tesla, capaz de inverter as perdas nas vendas globais do construtor, como aquele que tudo aponta que venha a ser conhecido por Model 2, mas a marca liderada por Elon Musk preferiu avançar para uma versão mais luxuosa e dispendiosa do Model Y, o seu veículo mais vendido. Provavelmente denominado Model YL, este SUV será mais comprido, fruto de uma maior distância entre eixos, o que lhe permite acomodar no habitáculo duas versões com três filas de bancos, uma mais luxuosa com seis assentos e outra mais versátil e prática, com os tradicionais sete lugares.

A Tesla ainda não revelou o seu Model YL, o SUV com maior distância entre eixos para acomodar famílias mais numerosas no seu anterior, mas as primeiras fotos passaram a ser conhecidas assim que o construtor enviou as imagens do SUV com maior habitabilidade para os serviços de registo chineses. O mercado escolhido para a estreia foi o chinês, onde o modelo passará a estar disponível ainda este ano, no Outono, com a promessa de que irá chegar à Europa (e aos EUA) ligeiramente mais tarde. Para os condutores chineses, mercado onde a Tesla tem a sua fábrica com maior capacidade de produção (mais de um milhão de unidades/ano dos Model 3 e Y), o YL vai de início propor a versão com apenas lugar para seis adultos, mais luxuosa e mais dispendiosa, para enfrentar a concorrência local.

A versão longa do Model Y viu a sua distância entre eixos aumentar 15 cm, para 3,04 metros, o que obrigou o comprimento total a crescer 17,9 cm. Se a largura se manteve nos 1,92 m, a altura aumentou 4,4 cm, de 1,624 m para 1,668 m, de forma a garantir que o Model YL mantém um perfil lateral proporcional ao Model Y normal. E tudo isto com um incremento no peso de somente 165 kg.

Versões com seis ou sete lugares de SUV desta bitola não são propriamente uma novidade no segmento D, com cerca de 4,9 metros de comprimento, uma vez que com motores a combustão todos conhecemos o Mitsubishi Outlander, o Kia Sorento e o Hyundai Santa Fé. E, impulsionados por unidades eléctricas alimentadas exclusivamente por bateria, estão disponíveis modelos como o Peugeot E-5008, o Mercedes EQB e o Kia EV9. Daí que face à necessidade de disputar o mercado chinês (mais avançado neste domínio) e atrair uma fatia importante no mercado europeu — embora este possua um menor número de players, já representa um interessante volume de vendas —, a Tesla tenha decidido fazer-se representar neste segmento das três filas de assentos com 4,9 m de comprimento.

Apesar de as versões europeias e norte-americanas não terem de recorrer necessariamente às mesmas motorizações utilizadas na China, aí o Model YL vai ser proposto numa versão menos possante com 193 cv e outra com 270 cv. Na Europa, o Model Y é proposto com 300 cv na versão RWD com a bateria mais pequena e 347 cv no RWD Long Range. A versão AWD Long Range usufrui dos serviços de dois motores que somam 514 cv.