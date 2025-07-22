Família real divulga nova fotografia oficial de George para celebrar os 12 anos do príncipe

Esta terça-feira, 22 de julho, o príncipe George celebra 12 anos. E para assinalar a data, como já é tradição, a família real britânica divulgou uma fotografia oficial do segundo na linha de sucessão ao trono. “Feliz aniversário ao príncipe George”, diz a publicação nas redes sociais dos príncipes de Gales.
O Palácio de Kensington divulgou também um vídeo em que os três filhos de William e Kate aparecem a caminhar de mãos dadas. Aliás, foi neste mesmo dia que Louis foi fotografado para a imagem que foi divulgada para assinalar o seu aniversário, em abril, pelo que a sessão fotográfica terá acontecido no inverno. As imagens são da autoria do fotógrafo Josh Shinner, que já fez retratos da família anteriormente, como no Natal de 2023. “Uma das sessões de fotos mais relaxadas e divertidas que já fiz, tenho agora toda uma nova lista de piadas ao meu nível graças às crianças”, escreveu o fotógrafo, na altura, citado pela Vanity Fair. No Instagram, Shinner partilha o seu trabalho, que inclui editoriais de moda para revistas como a Harper’s Bazaar e fotos de famosos como a atriz Florence Pugh.
Apesar de terem sido feitas por um fotógrafo profissional, o mais habitual é que as imagens usadas para celebrar os aniversários dos três filhos sejam feitas por Kate, como aconteceu no ano passado. Contudo, não é sempre assim: em 2023 a realeza escolheu assinalar os aniversários de George, Charlotte e Louis com as fotografias de Millie Pilkington — a mesma fotógrafa do casamento de William e Kate e que também fotografa o Rei Carlos III e a Rainha Camila com frequência.
Por outro lado, no aniversário de Charlotte em maio a escolha foi por uma fotografia tirada durante uma caminhada em Cumbria, com o telemóvel de Kate.
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