O Sindicato dos Jornalistas (SJ) disse esta quarta-feira ter recebido garantias das direções do Jornal de Notícias e do Jornal O Jogo de que não vai haver fusão das duas redações e de que não está a ser equacionado qualquer despedimento.

O SJ reuniu-se com as direções dos dois títulos, a pedido do sindicato, na sequência do anúncio feito à redação do Jornal de Notícias (JN), no início da semana passada, de que em breve se daria uma fusão da secção de desporto do generalista com a do diário desportivo.

“De ambos os diretores a comitiva do SJ recebeu a garantia de que não há qualquer fusão das duas redações em perspetiva, nem está em causa a sustentabilidade, o pluralismo ou a identidade dos dois títulos”, avançou aquela estrutura, em comunicado. Foi também dada a garantia de que não está previsto que o jornal O Jogo se torne num encarte do Jornal de Notícias e de que há uma “intenção clara de defender a independência editorial dos dois órgãos de comunicação social”.

Em termos laborais, as direções dos jornais asseguraram que não houve, até ao momento, qualquer despedimento, nem está a ser equacionada essa hipótese, excetuando casos dos trabalhadores que negociaram rescisões com a administração no processo de saídas voluntárias.

Adicionalmente, apontou o sindicato, as duas direções afirmaram que está previsto contratar trabalhadores para reforçar as redações, “mediante as carências identificadas e que deverão acontecer no próximo mês de agosto”. “O Sindicato dos Jornalistas acredita na boa fé das pessoas envolvidas neste processo e está, como sempre, vigilante e diligente a acompanhar este e todos os processos”, salientaram os representantes dos trabalhadores.

O SJ informou, em 14 de julho, que tinha pedido uma reunião urgente às direções de informação do Jornal de Notícias (JN) e do Jornal O Jogo. Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato indicou, na ocasião, que o pedido surgiu depois de ter sido comunicado aos trabalhadores que haveria “uma sinergia, uma fusão”, cujos “moldes” seriam detalhados em breve.

Em comunicado, o SJ adiantou ainda que o anúncio foi “feito à redação do Jornal de Notícias (JN)”, no início da semana passada, e que em causa estava “a fusão da secção de desporto do generalista com a do diário desportivo” em “breve”.

A Lusa contactou, na altura, o diretor do JN que não quis prestar declarações. O negócio da venda do JN, entre outros títulos da Global Media, à Notícias Ilimitadas foi fechado no final de julho de 2024.